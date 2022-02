Piccole modifiche per i parcheggi nella zona del nuovo mercato coperto di Japigia. A richiederle la polizia locale dopo una serie di verifiche sul posto. “Già dai primissimi giorni di attività sono state riscontrate criticità relative al transito e alla sosta indiscriminata di veicoli all’interno della superficie scoperta adibita al mercato settimanale”, si legge nella nota della polizia locale nella quale si consigliano una serie di modifiche.

Le modifiche richieste dalla locale

Qui di seguito le modifiche richieste: collocare idonea segnaletica verticale in corrispondenza dei varchi di accesso individuati dai civici 60 e 62 di via Peucetia, che limiti la transitabilità ai soli pedoni, fatta eccezione per i veicoli delle forze di polizia e di soccorso; modificare gli orari di validità degli spazi di sosta limitati alle operazione di carico e scarico istituiti con ordinanza n.2021/04219 del 21.12.2021, nel tratto stradale compreso tra i civici 60 e 62 di via Peucetia, suggerendo di consentire le operazioni solo nelle fasce orarie comprese tra le ore 5,00 e le ore 9,00 e tra le ore 14,00 e le ore 15,00, lasciando gli spazi di sosta alla fruizione degli avventori e acquirenti del mercato nell’intervallo dalle ore 9,00 alle ore 14,00, e infine di lasciare l’area alla sosta libera per tutti per il rimanente tempo della giornata.

Ed ancora collocare idonea segnaletica verticale in corrispondenza degli accessi ubicati ai civici 4 e 6 della via Aristosseno, che limiti la transitabilità ai soli pedoni, anche con biciclette condotte a mano; definire la gestione degli accessi all’area scoperta del mercato “Santa Chiara”, individuando l’ingresso al civico 11 di via Viterbo e l’uscita al civico 9 della stessa via, concordemente al senso unico di marcia sulla strada pubblica.

Collocare idonea segnaletica verticale in corrispondenza dell’accesso ubicato al civico 11 di via Viterbo, che limiti la transitabilità in ingresso ai soli veicoli condotti dagli esercenti del mercato settimanale e dagli operatori della nettezza urbana; collocare idonea segnaletica che vieti la sosta a tutti i veicoli sull’area scoperta con accesso da via Viterbo, ad eccezione dei veicoli condotti dagli operatori mercatali, autorizzati allo svolgimento del mercato settimanale.

La decisione del Comune

Il Comune ha quindi disposto con una ordinanza, considerato che la sosta dei veicoli non autorizzati sull’area scoperta del mercato di Santa Chiara, destinato allo svolgimento del mercato settimanale, “costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, tanto che si ritiene opportuno che il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo che prescriva la rimozione forzata dei veicoli”, le seguenti modifiche:

E’ istituito in corrispondenza dei varchi di accesso individuati dai civici 60 e 62 di via Peucetia, il percorso pedonale.

E’ istituito in corrispondenza degli accessi ubicati ai civici 4 e 6 della via Aristosseno, il percorso pedonale. I pedoni potranno accedere anche con biciclette condotte a mano

E’ istituito il divieto di transito a tutti i veicoli al civico 11 di via Viterbo. Dalla prescrizione sono esclusi i soli veicoli condotti agli esercenti del mercato settimanale e quelli adibiti alla nettezza urbana.

E’ istituito il senso vietato a tutti i veicoli al civico 9 della via Michele Viterbo.

E’ Istituito il divieto di sosta, permanente con rimozione coatta, a tutti i veicoli sull’area scoperta con accesso su via Viterbo. Dalla prescrizione sono esclusi i soli veicoli condotti agli esercenti del mercato settimanale.

Sono istituiti dieci stalli per la sosta di velocipedi all’interno dell’area mercatale, in prossimità dei civici 4 e 6 di Via Aristosseno.

Non è stato accolto solo il suggerimento sulla modifica degli orari di carico e scarico: “Inutile modificare gli orari di validità delle prescrizioni, che avrebbe il solo effetto di trasferire i veicoli adibiti all’approvvigionamento del mercato su altre strade limitrofe, senza alcun vantaggio all’offerta di sosta della zona”, si legge nell’ordinanza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.