Rispetto a venti anni fa, quando l’attività di trading venne aperta anche agli investitori retail, c’è molta più consapevolezza e molta meno ingenuità in chi decide di avvicinarsi al mondo degli investimenti online. L’accesso ai mercati finanziari oggi è decisamente più semplice, grazie a piattaforme di negoziazione sempre più intuitive ed a depositi minimi iniziali alla portata praticamente di chiunque.

Questa facilità di accesso però non deve far cadere nell’errore di pensare che nel trading sia tutto semplice. Per riuscire a togliersi qualche soddisfazione è necessario studiare i mercati, gli asset e gli strumenti finanziari, conoscere al meglio le piattaforme e tutti gli strumenti che mettono a disposizione e, ovviamente, metterci tanto impegno. La fase di preparazione è indispensabile: per fortuna, tra corsi, lezioni, video e guide, ci sono tante risorse di qualità che permettono di imparare a fare trading.

L’importanza della formazione

Per riuscire ad ottenere dei risultati positivi con il trading online non è necessario seguire uno specifico corso di studio. Certo, chi nella sua carriera universitaria ha avuto a che fare con determinati argomenti parte un po’ avvantaggiato, ma oggi chiunque può accedere a svariate risorse didattiche che forniscono tutte le nozioni necessarie per muoversi nel modo giusto tra piattaforme di negoziazione e mercati finanziari.

Proprio perché le risorse sono tante, per l’aspirante trader potrebbe essere un po’ complicato riuscire ad individuare quelle più adatte per lui. A questo proposito, un valido aiuto arriva dal sito guidatradingonline.net che ha selezionato i corsi e lezioni migliori sul trading online attualmente disponibili in rete, indicando i loro punti di forza ed il livello di utenza a cui sono destinati. Negli ultimi anni sono aumentate le risorse di qualità gratuite: le più interessanti sono quelle offerte proprio dai broker.

Tutto quello che serve per imparare a fare trading online: i migliori corsi

Gli intermediari fanno di tutto per aiutare i loro utenti nella loro attività di trading e non è difficile intuirne i motivi: innanzi tutto, offrendo degli strumenti di alto livello cercano di distinguersi dalla concorrenza e poi, un trader preparato è un trader che rimane a lungo sulla piattaforma, generando introiti anche per il broker. Una delle realtà più nuove ed interessanti in questo campo è rappresentata dalla Trading Academy di eToro.

Il broker Trade.com si è creato un’ottima fama grazie anche alla qualità della sua proposta formativa: i principianti ad esempio possono contare su un ottimo videocorso articolato in quindici lezioni; dopo aver fatto il primo deposito si può accedere anche al resto del pacchetto con corsi avanzati, webinar e materiale scaricabile. Anche Capital.com non trascura la formazione dei suoi iscritti, offrendo un corso in PDF. Diversa la scelta di IQ Option, che ogni settimana lancia una lezione specifica in base ai reali sviluppi sui mercati.

Altri strumenti utili per imparare e migliorare

Ma con tutte queste risorse a cui si può accedere gratuitamente, ha ancora senso spendere soldi (e pure tanti) per frequentare una scuola di trading online? La risposta giusta è: dipende, ma in linea di massima non è affatto necessario. Tutto quello che serve per affrontare i mercati finanziari viene brillantemente spiegato nei corsi citati nel paragrafo precedente, ma se un aspirante trader non si sente sicuro e ha bisogno di un docente a cui potersi rivolgere per fare delle specifiche domande, chi siamo noi per impedirglielo?

I corsi e le lezioni sono fondamentali per imparare a fare trading, ma da soli non sono sufficienti, Il trader ci deve mettere tanto impegno e deve abbinare la pratica alla teoria. Uno dei migliori strumenti in questo senso è il conto demo, che consente di agire sullo scenario reale, ma con soldi virtuali, quindi senza rischi. Un altro strumento molto utile è la funzionalità di Copy Trader fornita da eToro: consente di copiare i trader più esperti, dai quali in questo modo è possibile imparare tanto.

