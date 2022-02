L’incubo delle liste di attesa infinite. Arrestate 19 persone per furti ai bancomat e rapine. La rabbia del commerciante per la distruzione del vetro della sua auto. La cassa integrazione per i lavoratori del Palace: ecco le sette notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 6 febbraio. L’incubo delle liste di attesa: oltre un anno per una risonanza

Lunedì 7 febbraio. Scacco alla banda dei furti in appartamenti a Bari e provincia

Martedì 8 febbraio. Rapine e furti ai bancomat: 19 arresti

Mercoledì 9 febbraio. Dopo una lunga vertenza, ok alla cassa integrazione per i lavoratori del Palace

Giovedì 10 febbraio. Fanno esplodere vetro auto, la rabbia del proprietario

Venerdì 11 febbraio. A Bari isole ecologiche intelligenti per aumentare la differenziata

Sabato 12 febbraio. A Putignano quattro arresti per estorsione e violenze

