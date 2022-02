Alleato del sistema immunitario e capace di agire come potente battericida su tutto l’organismo. Oggi in tavola portiamo l’aglio, non sempre apprezzato per il suo aroma molto forte, ma ricco di proprietà nutritive essenziali per l’organismo.

L’aglio, in particolare, è una pianta medicinale considerata da sempre indispensabile poiché ricca di proprietà salutari. Ormai utilizzato in cucina per aromatizzare le pietanze, l’aglio, soprattutto grazie all’alto contenuto di allicina (responsabile della formazione del suo odore e sapore poco gradevole per alcuni) è un antibiotico naturale capace di inibire diverse tipologie di batteri. Oltre all’allicina l’aglio contiene altre sostanze antibatteriche, tra queste la garlicina. Ma non solo.

L’aglio è ricco di minerali, tra questi magnesio, calcio, fosforo, ferro e iodio. Inoltre, sono presenti tracce di zinco, selenio, manganese e anche vitamine del gruppo C (solo in quello fresco), B – in particolare B1, B2-PP – e infine provitamina A. L’aglio, in sintesi, grazie alle sue proprietà, è un alleato prezioso capace di supportare l’organismo in diversi fattori: dalla crescita dei capelli, alla cura della pelle, sino al rafforzamento del sistema immunitario, ma anche alla regolazione della pressione arteriosa e al tasso di colesterolo. E non finisce qui.

L’aglio è capace di proteggere dai metalli pesanti, sostanze dannose che entrano nell’organismo tramite l’inquinamento atmosferico, ma anche il cibo che ne può contenere tracce poiché, in alcuni casi, contaminati. Consumare regolarmente l’aglio, soprattutto crudo, permette di proteggere polmoni, reni e fegato ed il sistema nevoso, maggiormente colpiti dai metalli pesanti. Infine, ma non perché meno importante, l’aglio è un naturale regolatore della pressione arteriosa riducendo il rischio di sclerosi delle arterie e prevenendo l’aggregazione piastrinica, dunque la formazione dei trombi. Non è sempre facile portarlo in tavola, molti infatti soffrono di nausea quando sentono il suo odore e hanno paura per le conseguenze (inevitabili) relative all’alitosi, il consiglio però è quello di non farne a meno, cercando di utilizzarlo più spesso non solo crudo (come ad esempio nelle insalate fresche), ma anche con primi o secondi. Ecco qui due ricette semplici e veloci per portarlo in tavola:

VELLUTATA ALL’AGLIO

Una pietanza diversa dal solito “spaghetti aglio e olio”, che, oltre ad essere facile e veloce da preparare (come gli spaghetti) è ottimale per i mesi più freddi. Pelate gli spicchi d’aglio (ne basteranno circa una decina, ma ne vanno bene anche meno). A parte, in una pentola, versate un filo di olio extravergine di oliva con una noce di burro, lasciate sciogliere a fuoco lento e solo successivamente aggiungete gli spicchi di aglio accompagnati da alloro e rosmarino. Quando l’aglio si sarà dorato aggiungete 3 patate di grandezza media che avrete precedentemente sbucciato e tagliato a tocchetti molto piccoli. Lasciate insaporire e aggiungete dell’acqua calda facendo cuocere per almeno una ventina di minuti. Solo quando aglio e patate saranno teneri, a fuoco spento, potrete eliminare le erbe aromatiche e, tramite il supporto di un robot da cucina, frullare fino ad ottenere una crema liscia. Aggiungete infine circa 300 ml di panna da cucina (elemento essenziale soprattutto per smorzare il sapore molto forte) e fate cuocere nuovamente per almeno una decina di minuti fino. Servite calda e, se di vostro gradimento, aromatizzate con alcune spezie come pepe macinato e paprika.

CHIPS CON AGLIO E AROMI

Una ricetta semplice per rendere “a portata di tutti i palati” l’aglio. Lavate e asciugate molto bene 4 patate di grandezza media, successivamente tagliate delle fette spesse circa 1 millimetro senza rinunciare alla buccia. Lasciatele poi asciugare tamponando con della carta assorbente. Friggetele in dell’olio extravergine di oliva, attendete che si siano dorate e poggiatele in un vassoio. A parte lavate e sminuzzate aglio e rosmarino. Inserite gli aromi, con del sale e, se di vostro gradimento, altre spezie, in un sacchetto di carta e aggiungete poi le patate. Agitate per bene e servite.

Foto Pixabay

