Una gigantesca megattera è stata trovata morta il 10 febbraio 2022, su una spiaggia di Fort Vert della costa del Pas de Calais, secondo quanto riferito dal ministero dell’Ambiente. “È una megattera adulta (Megaptera novaeangliae), che misura di 9,53 metri di lunghezza”, ha detto l’ente sul suo account Twitter. È una femmina.

“Si tratta di un fenomeno eccezionale per la regione”, ha detto Jacky Karpouzopoulos, presidente del Coordinamento Mammalogico della Francia del Nord (CMNF) e “responsabile degli spiaggiamenti” nel Nord-Passo di Calais. Questa balena, che pesa “tra le 20 e le 25 tonnellate”, dovrà essere portata fuori dalla “zona di oscillazione” delle maree giovedì pomeriggio “perché non torni in mare”. È un cadavere e “può essere pericoloso per la navigazione”, ha aggiunto Karpouzopoulos.

Con l’aiuto di “macchine pesanti”, “la tireremo su per la spiaggia il più in alto possibile” e venerdì “le faremo l’autopsia”. “Apriremo l’animale sulla spiaggia, lo taglieremo”, ha detto. “Questo tipo di spiaggiamento è piuttosto raro sulla nostra costa, il passaggio delle migrazioni di cetacei avviene più a nord dell’Inghilterra”, ha spiegato Yoan Demassieux, uno dei responsabili della Lega di protezione degli animali (LPA) di Calais. Questa balena “è morta solo poche ore fa, è possibile che sia stata sorpresa dai numerosi banchi di sabbia qui sulle spiagge di Calais orientale” e “che sia morta soffocata dal suo stesso peso”, dice, senza escludere la possibilità di una possibile malattia. A novembre, una balenottera comune di 19 metri e una quindicina di tonnellate, si è arenata nel porto di Calais dopo essere rimasta ferita.

(Foto Facebook)

