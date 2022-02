“A San Valentino non regalate cuccioli, e più in generale animali alle vostre amate o ai vostri amati, piuttosto regalate un bacio”. L’appello è dell’Aidaa, l’associazione per la difesa degli animali.

“Putroppo – si legge in una nota – il 70% dei circa 30.000 animali regalati per la festa degli innamorati entrano in case che non li sanno o vogliono accogliere e sono quindi a rischio abbandono. Non parliamo solo di cuccioli di cane o gatti, ma anche di altri animali in particolare pesci ed animali esotici”.

