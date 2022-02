Sentirsi storditi e avere le vertigini quando si passa alla posizione eretta a causa dell’ipotensione ortostatica iniziale (Ioh), o una diminuzione transitoria della pressione sanguigna e dell’aumento della frequenza cardiaca, è una condizione comune ma poco conosciuta. Ne hanno sofferto in tantissimi almeno una volta, per alcuni gli episodi possono essere più frequenti e difficili da gestire. Semplici tecniche muscolari possono gestire efficacemente i sintomi, secondo uno studio dell’Università canadese di Calgary, pubblicato su Heart Rhythm.

Svenimento (o sincope), vertigini, stordimento o perdita di coscienza da ipotensione ortostatica iniziale colpiscono per gli esperti fino al 40% della popolazione generale (di tutte le età), mentre la presincope è probabilmente ancora più comune. Nonostante ciò, la condizione è relativamente poco studiata e sono disponibili informazioni minime sui meccanismi sottostanti o sulla gestione e trattamento dei sintomi. Attualmente, ci sono pochissime opzioni disponibili per i pazienti che hanno difficoltà gravi ed episodi frequenti e nessun trattamento farmacologico.

Lo studio ha preso in esame 22 giovani di un’età media di 32 anni con una storia importante di svenimento subito dopo la posizione eretta e più di quattro episodi di presincope o sincope al mese. Per la ricerca è stato previsto di fissare il calo significativo della pressione sanguigna sistolica ad almeno 40 mmHg in piedi per soddisfare i criteri diagnostici di ipotensione ortostatica iniziale. È emerso che sia la preattivazione dei muscoli della parte inferiore del corpo (cosce) attraverso ripetuti sollevamenti delle ginocchia prima di stare in piedi sia la tensione dei muscoli della parte inferiore del corpo (cosce e glutei) attraverso l’incrocio e la tensione delle gambe immediatamente dopo la posizione eretta migliorano efficacemente il calo della pressione sanguigna. Ciò, secondo lo studio, porta a una riduzione dei sintomi quando ci si alza.

