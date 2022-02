Strade prese in controsenso e incidenti frontali sfiorati, è quanto accaduto a Bari, più precisamente a San Girolamo dove, questa mattina, da un’ora all’altra, è cambiato il senso di marcia di diverse vie, provocando non pochi disagi ai cittadini. Adesso, sul posto, è presente la polizia locale, obiettivo: segnalare il cambiamento avvenuto. Fattore quest’ultimo che non ha placato l’ira dei residenti.

Questi ultimi, in particolare, lamentano una mancanza di preavviso in merito. “Stavo andando in controsenso senza sapere che stavo sbagliando” – ha commentato un cittadino. “Non abbiamo avuto neanche un preavviso” – ha commentato un’altra. Un altro, invece, ha voluto sottolineare la pericolosità di quanto accaduto dichiarando di aver sfiorato “un frontale pazzesco”. Ma non sono gli unici, nel giro di poche ore, sul gruppo social “Vivere – La Voce di San Girolamo – Fesca – Marconi” più di un cittadino ha voluto protestare raccontando la propria esperienza.

Quanto accaduto oggi, in particolare, era previsto da un’ordinanza firmata lo scorso 5 gennaio contenente le direttive per l’istituzione delle modifiche alla viabilità dei territori dei quartieri Fesca e San Girolamo. Obiettivo, rispondere a una serie di criticità rilevate dai residenti in seguito all’ordinanza di riassetto della viabilità. “Dopo l’ultimo sopralluogo di qualche settimana fa – aveva spiegato allora l’assessore al Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso – come da impegni presi con i cittadini e i residenti della zona, abbiamo messo a punto l’ordinanza sperimentale che ci permetterà di testare le modifiche proposte e valutate positivamente dagli uffici secondo la riorganizzazione generale della viabilità della zona, che in questi anni sta vivendo una grande trasformazione. E’ il risultato di un lungo lavoro di concertazione con i residenti e i rappresentanti del Municipio III fatto in questi mesi e che insieme abbiamo deciso di sperimentare” – aveva concluso.

Nelle settimane successive gli uffici hanno dato mandato alle ditte che, per conto del Comune, si sarebbero occupate della segnaletica stradale, modificando quella esistente e realizzando quella nuova. Nell’ordinanza era anche previsto l’incremento del numero complessivo dei posti in cui la sosta risulterà legittima, “circostanza – aveva spiegato ancora Galasso – resa possibile attraverso l’istituzione di alcuni sensi unici e il tracciamento di nuovi stalli per la sosta dove la larghezza della carreggiata lo consente, come ad esempio nel caso di via Grimaldi in prossimità del complesso Equatore”. Diverse le modifiche previste dal provvedimento, all’interno del quale era notificato il cambiamento del senso di marcia, non solo sul tratto tra via Zandonai e via Tomassicchio (quello che ha scatenato più polemiche), ma anche su altre strade.

Tra queste il senso unico di marcia in via Vincenzo Bellezza, via Francesco Cilea, via Nicolò Van Westerhout, via Nino Rota e molte altre ancora, ma anche limiti di velocità a 10 km/h per alcuni tratti di strada, come tra via Vincenzo Bellezza e lungomare IX Maggio. Tutti cambiamenti per i quali è stato notificato il cambiamento, ma non la data, cogliendo, di fatto, di sorpresa i cittadini.

