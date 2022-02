Incidente stradale sulla statale 16 direzione nord, all’altezza di Santo spirito. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è uscita fuori strada. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente: non è chiaro se sono coinvolte anche altre auto o se ci son feriti. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale. A causa dei lunghi incolonnamenti si consigliano percorsi alternativi.

