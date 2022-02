“Stiamo di nuovo alle solite, l’acqua esce dai rubinetti con il contagocce a Bari Vecchia”. A segnalare il disagio per tanti residenti è lo storico circolo Acli Dalfino, che lancia ancora una volta l’allarme all’Acquedotto Pugliese: “Manca l’acqua, arriva la notte e va via alle ore 8 del mattino, e i rubinetti rimangono a secco per quasi tutta la giornata. Molte sono le segnalazioni che ci pervengono nella nostra sede, segnalazioni, che toccano vari punti della città vecchia come zona Cattedare, via Filioli, via Dattula”.

E aggiunge: “Siamo ritornati nuovamente a un passato che non vorremmo neanche ricordare questa ulteriore emergenza la sentono ancor più quei poveri residenti, che non hanno l’impianto dell’autoclave oppure l’impianto lo tengono sul terrazzo per motivi si spazio e per la bassa pressione non si riesce a riempire quindi il disagio diventa immane. Questo enorme problema che dura da decenni”.

