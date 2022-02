Vigilia di Turris-Bari dedicata alle parole di Valerio Di Cesare, il capitano biancorosso rientrante dall’infortunio, scalpita per tornare in campo dal primo minuto, mettendo sempre al primo posto la sicurezza della squadra. La 27esima giornata del girone C di Serie C vede il Bari ospite di una Turris in grande difficoltà e reduce da tre sconfitte consecutive.

“Non so se giocherò domani o sabato o la settimana dopo ancora – sottolinea il capitano – la cosa importante è farsi trovare pronto. Adesso l’importante è vincere”. Il capitano biancorosso ha calpestato nuovamente il terreno di gioco durante gli ultimi minuti della trasferta contro la Paganese. Dopo questa breve comparsata è stato relegato ai box, in attesa del suo totale recupero.

“Per me il punto di Monopoli è un buon punto – chiarisce Di Cesare – quello che stona è la sconfitta contro il Messina. Io avrei pagato per essere a +7 sulla seconda a febbraio”. Richiesto un parere sull’attuale situazione della squadra, Di Cesare non lascia spazio a dubbi o preoccupazioni.

“Il girone di ritorno è sempre più difficile – sottolinea il capitano – le squadre vengono qua e si chiudono. Vengono al San Nicola e si mettono tutti dietro la linea della palla. Lo abbiamo visto col Messina”. Per quanto riguarda gli avversari, il numero 6 biancorosso conferma la solita attenzione riservata agli avversari di un certo “peso”.

“Dobbiamo continuare così, domani abbiamo una partita difficilissima – spiega il difensore – è la squadra che mi ha impressionato di più durante il girone d’andata. Dobbiamo stare sul pezzo perché è una partita troppo importante”. Appuntamento con Turris-Bari domani 15 febbraio. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 al ‘Liguori’ di Torre del Greco.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.