Diagnosi precoce e prevenzione degli eventi avversi, ma anche attenzione alla presa in carico e monitoraggio. Nella giornata mondiale delle Cardiologie congenite che si celebra oggi 14 febbraio, l’attenzione si pone su quelle patologie cardiache che si sviluppano nelle prime settimane di vita embrionale: in Italia si stima che ogni anno circa 8 neonati su mille risultano portatori di una cardiopatia congenita.

Nel poliambulatorio del Presidio Territoriale di Assistenza di Trani è attivo un importante ambulatorio di cardiologia congenita diretto dal dottor Pierluigi Russo: nel 2021 con 2mila ecocardiogrammi effettuati, 100 Ecg dinamici (Holter cardiaco) e 2300 valutazioni cardiologiche con test da sforzo, l’Ambulatorio di Cardiologia pediatrica di Trani ha raggiunto significativi risultati in termini di diagnosi e prevenzione di eventi avversi.

Tra gli obiettivi più importanti vi è quello della diagnosi precoce attraverso anche lo stretto rapporto con i pediatri del territorio e con l’ambulatorio di Medicina dello sport. L’ambulatorio si occupa, in particolare, della diagnosi e della cura delle cardiopatie congenite o acquisite in età pediatrica e delle cardiopatie congenite e genetiche nell’adulto come aritmie e cardiomiopatie ereditarie.

Le cardiopatie congenite rappresentano un gruppo eterogeneo di patologie caratterizzate da alterazioni strutturali del cuore e dei grossi vasi causate da anomalie di formazione e sviluppo durante le prime settimane della vita embrionale.

“La stretta collaborazione con i pediatri di libera scelta è fondamentale – dice il dottor Russo – sono loro infatti a individuare e segnalare situazioni anomale o dubbie che necessitano di approfondimenti diagnostici. Anche il momento in cui il bambino si affaccia al mondo dello sport può essere importante per verificare, attraverso ecocardiogrammi ed ecografie cardiache, la presenza di eventuali anomalie. La collaborazione con la Medicina dello Sport diventa strategica ed indispensabile”.

I numeri e le attività dell’ambulatorio di cardiologia pediatrica evidenziano l’importanza che l’attività svolta ha assunto nel corso del tempo: l’ambulatorio di Cardiologia pediatrica è oggi considerato un punto di riferimento regionale insieme con l’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

Nel corso del 2021 sono state erogate nel complesso: 2000 ecocardiogrammi, 1000 visite, 100 Ecg dinamici (Holter cardiaco) e 2300 valutazioni cardiologiche con test da sforzo per l’ambulatorio di Medicina dello sport.

L’ambulatorio di cardiologia pediatrica e cardiopatie congenite e genetiche dell’adulto è aperto lunedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 20, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.

Per i soggetti che hanno oltre 18 anni, affetti da cardiopatie congenite o con accertate o sospette cardiopatie genetiche, l’appuntamento deve essere preso direttamente presso l’ambulatorio oppure telefonando ai numeri 0883.483212, 0883.486287 nei giorni e orari di apertura dell’Ambulatorio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.