Possibili disagi a Torre a Mare per via di alcuni lavori che l’Acquedotto Pugliese sta effettuando per interventi di miglioramento del servizio in zona. I lavori, in particolare, riguardano la realizzazione di postazioni di misura e controllo della portata idrica e il contenimento delle pressioni, concorrenti alla riduzione delle perdite all’interno della rete urbana.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 16 febbraio 2022 nell’intero quartiere di Torre a Mare (compresi i tratti di complanare della S.S.16 Est Ovest in direzione Brindisi), nella frazione di San Giorgio e parte del lungomare di Bari a sud est a partire da Torre Quetta verso San Giorgio.

La sospensione avrà la durata di 9 ore, a partire dalle ore 08:30 con ripristino alle ore 17:30. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

