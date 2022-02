“La cosa che fa più rabbia è che si parla di denaro sottratto alla collettività. Soldi pubblici che sarebbero dovuti essere reinvestiti per la sanità, le opere pubbliche e altri servizi destinati ai cittadini”. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, a margine dell’incontro con la stampa per presentare i risultati dell’operazione Levante, che ha fatto emergere un sistema criminale tra tre diverse società per l’evasione fiscale, per un totale di 170 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.