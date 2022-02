“A San Marcello sono ripresi gli interventi di riqualificazione sia nella parte delle case popolari sia nella zona nuova”. Lo ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un video pubblicato sui social.

“Ci sono stati tanti ritardi dovuti alla realizzazione dei nuovi sottoservizi come fogna bianca qui si allagava sempre, fogna nera, pubblica illuminazione” – ha sottolineato il sindaco ricordando i problemi con la ditta che stava realizzando i sotto servizi per conto del Comune – abbiamo fatto una rescissione del contratto e ora i lavori procedono speditamente con un’altra azienda e con l’acquedotto pugliese che si sta occupando di fare tutta la parte della fognatura nera. Nella zona centrale sono stati già realizzati i parcheggi green, l’illuminazione e prende forma anche la palazzina che diventerà sede degli uffici comunali” – ha sottolineato.

Oggi gli operai sono a lavoro sulla piazza. “Sarà a disposizione di tutti i cittadini – ha aggiunto il sindaco – qui si affacceranno nuove attività commerciali. Ci abbiamo messo tanto tempo, siamo in ritardissimo, ma finalmente i lavori procedono” – ha detto ancora ricordando infine che è stata trovata anche la nuova collocazione per il campetto di calcio richiesto dai ragazzi del quartiere e che, gli alloggi popolari non solo sono stati realizzati, ma anche assegnati.

“Abbiamo avuto tanti problemi – ha detto infine – ma finalmente, anche qui, i lavori sono ripresi e termineranno entro l’anno” – ha concluso il sindaco. Solo una settimana fa raccontavamo la storia di Angela Favia, che da sei mesi viveva il calvario quotidiano come 45 famiglie che hanno acquistato i nuovi appartamenti in via Fanelli, nella zona della chiesa di San Marcello, nella speraza di cogliere un’importante opportunità. Si tratta, in questo caso specifico, del palazzo “Fortunato”, una delle opere già realizzate nel cantiere infinito del progetto Pirp da 23 milioni di euro, finanziato da Comune, Regione, Iacp con l’80% dell’investimento a carico degli imprenditori edili, che doveva cambiare il volto del quartiere San Pasquale, ma era (nuovamente) fermo da 3 mesi.

Foto screen video

