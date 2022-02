Sono in corso da parte dei tecnici del Comune i lavori di manutenzione sui lampioni del lungomare. Lampioni che attualmente sono tutti accesi nonostante sia giorno, ma è una operazione richiesta proprio per la manutenzione.

Molti cittadini si sono però meravigliati. C’è chi ha pensato che fosse una forma di protesta attuata dal Comune di Bari, contro il caro bolletta. Come accaduto (spegnendo i monumenti) qualche giorno fa in occasione della protesta in tutta Italia dell’Anci.

