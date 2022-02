Il Bari espugna il ‘Liguori’ di Torre del Greco e continua la sua cavalcata verso la serie B, è sufficiente la rete di Walid Cheddira per consegnare i tre punti agli uomini di Michele Mignani. Turris-Bari termina dunque sul risultato di 0-1 e la 27esima giornata del girone C di Serie C, condanna i campani alla quarta sconfitta consecutiva. I galletti sprecano tanto in fase offensiva, mancando il gol della sicurezza più volte. I padroni di casa non riescono ad incidere come vorrebbero, complice anche la super parata di Frattali su tiro a botta sicura di Pavone al 60′. Ecco il racconto del match.

Seconda trasferta consecutiva per i biancorossi che questa volta sono ospiti della Turris. A Torre del Greco va in scena la 27esima giornata del girone C di Serie C davanti a 1109 spettatori, di cui 100 di fede biancorossa. I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte consecutive e cercano di invertire la rotta, i galletti invece devono tornare alla vittoria dopo il pareggio di Monopoli.

Il match vede il ritorno dal primo minuto del capitano Valerio di Cesare. La partita inizia sotto la pioggia e nei primi minuti le squadre provano ad incidere ma senza successo. Il Bari soffre un po’ dopo i primi 13′ di gioco, la Turris attacca con forza, schiacciando la difesa avversaria nella propria trequarti.

Alla mezz’ora del primo tempo, gli uomini di Mignani continuano a soffrire le ripartenze avversarie, sbagliando qualche pallone di troppo. Per fortuna del Bari senza conseguenze. Nonostante gli errori, al 33′ i galletti riescono a rubare palla agli avversari e ripartire in contropiede, finalizzando l’azione con il gol di Cheddira. Dopo il gol, il Bari sembra aver preso più confidenza e cattiveria, presentandosi più volte nei pressi dell’area avversaria. Senza recupero, termina la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo inizia in maniera rischiosa per i biancorossi che concedono l’ennesima palla agli uomini di mister Bruno Caneo. Dopo 40 secondi Santaniello sfrutta una disattenzione difensiva, ma calcia fuori. Secondi 45′ di gioco che cominciano con azioni interessanti da ambo le parti.

Al 54′ i giocatori del Bari urlano allo scandalo, Cheddira riceve un ottimo pallone, salta l’estremo difensore della Turris e viene messo giù. Gli uomini di Mignani chiedono il rigore ma per l’arbitro è simulazione dell’attaccante pugliese. Episodio che farà discutere.

Al 60′ la Turris va vicinissima al pari, Pavone libera un gran sinistro ma Frattali gli nega la gioia del gol con un grande intervento. Padroni di casa più aggressivi e ancora pericolosi in diversi momenti del match. Al 68′ anche la Turris chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano da parte di Di Cesare, il direttore di gara anche in questo caso non concede il penalty. La partita si complica per i campani che al 71′ devono fare a meno di Manzi che si vede sventolare in faccia il cartellino rosso, probabilmente per proteste.

Il Bari nonostante la superiorità numerica, non riesce a sfruttare al meglio le praterie concesse in difesa dalla Turris, che invece continua a rendersi pericolosa. Partita senza un attimo di sosta con azioni che si susseguono da una parte all’altra. Al secondo dei 6 minuti di recupero, il Bari va vicino al raddoppio con Misuraca che da pochi passi, manca di un nulla il pallone.

Non cambia il risultato al termine del lungo recupero e il Bari supera la Turris per 1-0. Toccata quota 55 punti e sempre a +7 dalla seconda in classifica. Prossimo impegno dei galletti fissato per sabato 19 febbraio contro il Campobasso. Calcio d’inizio al San Nicola, previsto per le ore 17:30. (foto ssc bari)

