Entra in vigore oggi l’obbligo di super green pass (o del green pass rafforzato) per gli over 50 per accedere nei posti di lavoro, sia che si tratti di lavoratori del settore pubblico, sia di quello privato, dipendenti o autonomi.

Chi viene trovato al lavoro senza certificato verde rafforzato, rischia – se over50 – una multa dai 600 ai 1.500 euro. E possono scattare sanzioni, se la mancanza si prolunga per oltre 4 giorni, fino alla sospensione dal servizio e dallo stipendio.

In caso di mancata presentazione del Super green pass il lavoratore sarà considerato «assente ingiustificato» e ne verrà sospesa la retribuzione. La norma resterà in vigore fino al 15 giugno, il che significa che chi non è immunizzato rischia di non lavorare per quattro mesi. In caso di omissione dei controlli, l’azienda rischia una multa da 400 a 1.000 euro.

