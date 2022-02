La Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo Salvatore Carfora, il 38enne di Torre Annunziata che l’1 febbraio 2021 uccise a coltellate la sua ex compagna Sonia Di Maggio, di 29 anni. L’uomo, reo confesso, sorprese la giovane per strada, in Salento, a Specchia Gallone, mentre passeggiava con l’uomo per cui lo aveva lasciato. La Corte ha disposto anche l’isolamento diurno per un anno.

La storia – E’ il 1° febbraio 2021, Sonia esce di casa per andare a fare la spesa, in compagnia del nuovo fidanzato con cui aveva deciso di convivere. Nel tardo pomeriggio incrociano l’ex compagno di lei. Armato di coltello, si è subito scagliato contro la coppia: li ha sorpresi alle spalle e ha colpito ripetutamente Sonia al collo. Ha cominciato a vacillare poi, mentre il suo assalitore già scappava, si è accasciata sull’asfalto: è morta dopo qualche minuto. Rintracciato dalla polizia, Salvatore Carfora ha confessato l’assassinio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.