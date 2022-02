Uno degli aerei proveniva dalla Danimarca (volo Go2Sky CAT301 da Aarhus, Boeing 737-800 reg. OM-GTH) e il secondo era diretto da Birmingham a Capo Verde (volo TUI Airways BY704 , Boeing 787-8 reg. G-TUIB), quindi è stato necessario effettuare una deviazione e ridurre il più possibile il processo di atterraggio per entrambi i velivoli.

Per quanto riguarda il volo per Capo Verde, infine, il Canary Emergency Service (SUC) è riuscito a riattivare il passeggero di 75 anni che ha subito un arresto cardiorespiratorio. Come riportato da 1-1-2 Canarias, il personale del Coordinamento aeroportuale ha allertato alle 13:30 che un aereo era stato dirottato sull’isola a causa di un’emergenza sanitaria che ha coinvolto uno dei passeggeri.

In aeroporto si è recata un’ambulanza igienizzata, il cui personale ha verificato che l’uomo fosse in arresto cardiorespiratorio, per il quale hanno avviato le manovre di rianimazione di base e avanzata, riuscendo a ribaltare l’arresto. In tal senso, dato che nello stesso aeroporto si trova la base dell’elicottero medicalizzato della SUC, l’équipe sanitaria è stata attivata per collaborare con il personale dell’ambulanza e trasferire l’uomo all’Ospedale Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, dove è stato ricoverato ospedale in gravi condizioni.

