“Attenzione, avvisate le persone più anziane e fragili di non aprire la porta ad estranei. Questa mattina ad Acquaviva una donna alta, bionda, con capelli lunghi alla spalla, dai modi molto gentili, ha ipnotizzato e derubato una coppia di anziani dei risparmi in casa”. A lanciare l’allarme è il sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci. Nel comune si stanno registrando numerosi casi di truffe, raggiri e furti.

“Stamani – commenta un residente – sono stati derubati i miei genitori da una donna alta vestita di tutto punto in nero con una cartellina in mano, si e spacciata per una collaboratrice del medico curate dicendo che spettava un risarcimento per i farmaci, li ha derubati davanti ai loro occhi e i miei genitori non si sono resi conto di nulla. Una volta arrivata io a casa loro ho scoperto del furto”. (foto repertorio)

