“Fratelli Carrassi”, lo storico negozio in via Calefati angolo Sagarriga Visconti, nel cuore del quartiere Libertà, sta per chiudere. Al momento l’attività è aperta ed è in corso una liquidazione. Con l’obiettivo di riaprire da una altra parte, in un locale più piccolo.

Ma la notizia della chiusura ha fatto il giro deu social. Tutti ricordano quelle vetrine stracolme di giocattoli di ogni tipo: dai più tradizionali a quelli più moderni. Ma anche la certezza di una porta sempre aperta (era uno degli ultimi a chiudere). Il premio dopo la scuola e il sorriso di chi accoglieva i piccoli. Due bottegai vecchio stile, sino all’ultimo momento.

Dai fratelli Carrassi si trovava un pò tutto. Non solo giocattoli, ma anche accessori per le feste: da Natale a Pasqua passando attraverso Halloween e Carnevale.

“Sono cresciuto – scrive un utente su Facebook – nel negozio del padre. Era il luogo dei sogni”. E ancora: “Che peccato, il negozio dei giocattoli della mia infanzia. Ora ci portavo mia nipote a comprare tante cose”.

