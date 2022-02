“In nome della mobilità ai disabili ha deturpato con scivoli paletti tutta la città e per educare i “ baresi “ multe a volontà a chi parcheggiava nelle vicinanze”. Si sfoga così un cittadino barese sulla bacheca del sindaco Decaro . “Questa testimonianza fotografica di ieri – continua il post – “le fa capire o che ha sbagliato tutto o che gli scivoli erano strumentali alle multe perché come vede i tetraplegici non camminano sui marciapiedi che sono pericolosamente inclinati e occupati da pali e paletti !!!”.

(Foto da Facebook)

