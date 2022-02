Sopralluogo questa mattina del capogruppo al Comune di Bari di Fratelli d’italia, Filippo Melchiorre, con la consigliera municipale (Fdi), Virna Ambruosi, e il referente cittadino di Fare Verde, Nazzareno Chimienti, in quello che resta del mercato di San Pasquale, inaugurato in pompa magna e aperto a novembre del 2019 e chiuso dopo poco più di due anni di difficile gestione.

“Oggi è preda di vandali, balordi e senza fissa dimora. Vetri rotti, porte divelte, rifiuti sparsi – afferma Melchiorre-. Soldi pubblici volatilizzati. Questa struttura costata cara alla comunità barese ci riporta alla mente i locali del Waterfront di San Girolamo non utilizzati ancora dopo diversi anni o la stazione di Mungivacca con annesso parcheggio vandalizzato”. A seguito del sopralluogo i consiglieri Melchiorre e Ambruosi inoltreranno un’interrogazione scritta al sindaco e un ordine del giorno in consiglio comunale e municipale per conoscere il futuro di questa struttura affinché sia sottratta al degrado e all’oblio.

Il Comune intanto sta preparando gli atti per il bando di affidamento. L’obiettivo è di individuare un gestore che possa riaprire il mercato, mantenendo la destinazione di vendita agro- alimentare.

