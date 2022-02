Luigi Fruscio e Danny Sivo sono rispettivamente il neo direttore amministrativo e direttore sanitario della Asl di Bari. Il direttore generale, Antonio Sanguedolce, da poco riconfermato dalla Regione alla guida della azienda sanitaria, ha nominato i nuovi direttori, sanitario e amministrativo, che lo affiancheranno per il prossimo triennio.

Fruscio, neo direttore amministrativo, nato a Barletta (44 anni) è tra i più giovani manager delle aziende sanitarie pugliesi. Docente universitario, con due lauree in Giurisprudenza e in Economia e gestione delle pubbliche amministrazioni, un dottorato di ricerca in Diritto del lavoro, Fruscio ha ricoperto diversi incarichi all’interno della ASL: è stato dirigente di Staff della direzione generale, dirigente della Unità operativa complessa di Informazione e Comunicazione, e in precedenza responsabile Ufficio Tutela della Privacy e responsabile delle Relazioni sindacali. “Sono grato della fiducia riposta in me dal direttore generale – ha commentato – le sfide amministrative oggi dell’ASL di Bari mirano a consolidare il lavoro fatto fino ad oggi da tutti i colleghi, ed è utile portare negli uffici un rinnovato entusiasmo perché dopo aver superato la crisi pandemica occorre ora affrontare e vincere la sfida del PNRR. Metteremo confronto, condivisione, e soprattutto dedizione al servizio dei cittadini. Punterò a rafforzare quell’apertura della ASL verso cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali, e formazioni sociali perché solo un’azienda sanitaria aperta a ricevere dall’esterno e dall’interno stimoli costruttivi può avere un’azione amministrativa che non si ferma alle regole di efficacia, efficienza ed economia ma va anche oltre, aggiungendo equità ed etica” – ha concluso.

Sivo, alla guida della direzione sanitaria, nato a Bari (54 anni) proviene dalla ASL Bt, dove è stato responsabile della Unità operativa a valenza dipartimentale “Sicurezza e Sorveglianza sanitaria”. Specializzato in Medicina del Lavoro, e dottore di ricerca in Medicina del Lavoro, Igiene, ambientale ed ergonomia, Sivo fa parte della cabina di regia per l’emergenza Covid della Regione Puglia ed è medico responsabile del SIRGISL, sistema integrato regionale di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. “Sono davvero grato al dg Sanguedolce – ha detto – che mi ha scelto per questo incarico prestigioso e di grande responsabilità. E’ un momento complicato ma anche di grande speranza dopo una pandemia che ci ha molto impegnati – ha proseguito – ora dobbiamo far correre il nostro sistema sanitario regionale in particolare in questa provincia. Spero di farlo bene e ce la metterò tutta” – ha concluso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.