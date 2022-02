Ancora disagi sulla pressione dell’acqua a Bari dopo la rottura verificatasi questa mattina all’altezza dell’incrocio con Largo Ciaia. I lavori proseguono senza sosta sulla grande condotta di diametro 600 mm in Corso Benedetto Croce. Dureranno per tutta la notte.

In queste ore sono in corso gli scavi sul tratto interessato al fine di individuare il punto di rottura e intervenire prontamente con la riparazione. Per consentire l’esecuzione dei lavori, Acquedotto Pugliese ha eseguito manovre eccezionali che stanno comportando una riduzione della pressione idrica in diversi quartieri, in particolare: Madonnella Murat -San Nicola, Carrassi, Libertà, San Pasquale.

I tecnici di Acquedotto Pugliese sono sul posto dalle prime ore di questa mattina e lavoreranno ininterrottamente anche per tutta la notte fino al ripristino del regolare servizio. Disagi saranno avvertiti anche nella mattinata di domani negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.