Trasformare le radici degli alberi secolari in opere d’arte. E’ la proposta che un cittadino ha effettuato al sindaco di Bari, Antonio Decaro.

“A Bari – scrive il cittadino – si tagliano gli alberi secolari perché ingombranti e pericolosi, ma si lasciano ancora nel terreno il monco di base e le radici. Invece, si potrebbero utilizzare i tronchi, a diverse altezze, per creare delle vere ed originali opere in legno lavorato e trattato” – ha sottolineato.

La proposta, prende spunto dalle opere d’arte di Simon O’Rourke, scultore del legno che lavora spesso proprio sugli alberi spezzati per dar loro nuova forma e nuova vita. “Vorrei consigliarle – ha scritto ancora al sindaco – di andare a vedere il ceppo lasciato al semaforo tra viale Salandra e via De Tullio e Lembo, capisco che per togliere le radici si dovrebbe rompere tutto l’incrocio, ma perché non renderle un’opera d’arte da ammirare?” – ha concluso il cittadino.

Foto repertorio

