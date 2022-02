Il vandalo – innamorato che deturpa il lungomare di San Girolamo. Una scritta nei confronti di una ragazza è comparsa nella zona della piastra sul mare. “Uno scempio – denuncia Peppino Milella, presidente dell’associazione IX maggio – ma dico io, non c’era un altro modo per dimostrare l’affetto per una ragazza? Ora bisogna pulirla subito quella scritta altrimenti se ne aggiungeranno altre”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.