“Quartiere Sant’Anna, vergogna allo stato puro”. Inizia così un lungo post di un residente disabile del rione a sud di Bari che già in passato aveva denunciato le condizioni in cui versano le strade non asfaltate del quartiere.

“Sono 6 anni che vivo nel quartiere Sant’Anna, un quartiere che secondo me non doveva proprio nascere. Sono un uomo fiero di essere su una carrozzina e da quando vivo in questo quartiere “futuristico” ho perso la mia libertà, non potendo uscire di casa in quanto mancano le strade, ma tanto si dice: prima o poi le faranno e diventerà il miglior quartiere di Bari. Oggi pomeriggio – denuncia – scendo di casa per essere accompagnato ad allenarmi con la mia squadra di calcio ed ecco la sorpresa: mi hanno rotto il cilindro della chiave della mia auto. Un semplice e vecchio Doblò con la pedana per la carrozzina, volevano rubarla. Sono rimasto senza parole. Sono rientrato a casa perché non potevo andare all’allenamento o chiedere un passaggio a qualcuno”.

La rabbia è tanta: “Rubare una macchina per disabili, ma dove viviamo? Ma che mondo è questo? Io sto subendo troppo e mi sono stancato. A chi voleva rubare l’auto dico che siete ignobili e non degni di vivere tra la gente per bene, a chi non fa le strade dico: il tempo è scaduto”.