L’associazione onlus ‘Maria Ruggieri’ ha messo a disposizione un assegno di ricerca per sostenere e proseguire gli studi sul cancro al pancreas in corso all’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari. L’associazione, che si occupa in particolare di ricerca e cura dei tumori rari, da anni supporta l’attività dell’istituto oncologico barese, attraverso percorsi di formazione, informazione e studio.

Da ultimo, ha messo a disposizione un assegno di ricerca di 3500 euro per un giovane ricercatore, l’immunologo iraniano Afshin Derakhshani, già ospite dell’Istituto Tumori di Bari, grazie ad un accordo di collaborazione e scambio di ricercatori fra l’istituto barese e Immunology Research Center dell’Università di Scienze Mediche di Tabriz (Iran).

Negli ultimi 6 mesi, Derakhshani ha lavorato nei laboratori dell’Istituto di Bari sul possibile ruolo prognostico e predittivo di un pannello di citochine ed interleuchine circolanti, di DNA tumorale circolante e di un pannello di geni a livello tissutale in pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico localizzato, localmente avanzato e metastatico. Le attività sono state coordinate dal direttore scientifico Angelo Paradiso. La borsa di studio messa a disposizione dall’associazione onlus ‘Maria Ruggieri’ permetterà di approfondire ulteriormente gli studi, per ulteriori tre mesi.

‘Un profondo ringraziamento all’associazione onlus ‘Maria Ruggieri’ – così il direttore generale Alessandro Delle Donne – ‘da sempre generosa sostenitrice delle iniziative di ricerca del nostro Istituto’. ‘Le diverse associazioni che collaborano con il nostro Istituto – dichiara Gero Grassi, presidente del CIV, il Comitato di Indirizzo e Verifica dell’Istituto – sono preziose risorse da valorizzare e promuovere’.

