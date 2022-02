Il dipendente pubblico non può accettare regali, non può astenersi dalle attività a lui assegnate, non può sfruttare la sua posizione ma soprattutto deve rispondere agli utenti del proprio ufficio senza ritardo operando con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità.

Sono queste principalmente le linee guida di comportamento che un dipendente pubblico deve rispettare. Il codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione di Bari approvato in Giunta definisce, (si legge nello stesso codice), “i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare”. E’ ovvio che il comportamento adeguato deve essere tenuto da “tutti i dipendenti, con particolare riguardo a quelli che svolgono attività di natura tecnico professionale nelle aree ad elevato rischio di corruzione”.

Perché, quindi, un dipendente possa avere un comportamento adeguato nello svolgere la propria attività, vediamo quali regole deve rispettare.

Regola numero uno

il dipendente non può accettare regali. In particolare il Codice spiega che “non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini”. Il regalo, ovviamente non deve essere “a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici”. Se ciò dovesse comunque accadere i regali sono messi “immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. Il codice precisa che si tratta di un regalo “modico”, “quelli il cui valore non sia superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma di sconto”.

Corruzione

Per prevenire la corruzione il lavoratore nel pubblico impiego “rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione”. Soprattutto il “dipendente impegnato in aree particolarmente esposte a rischio corruzione, agevola la rotazione dell’incarico che ricopre”. Nei rapporti privati, il dipendente” non sfrutta, né menziona, la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione”.

Il lavoratore deve quindi astenersi “dal divulgare in qualsiasi forma, informazioni di carattere riservato assunte nell’esercizio delle proprie funzioni e non riceve soggetti privati nella propria abitazione o in luoghi diversi da quelli istituzionalmente preposti per discutere di pratiche di lavoro”. Il dirigente deve poi assegnare ai propri dipendenti i compiti per lo svolgimento delle funzioni “sulla base di un’equa ed equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro” .

Rapporti con il pubblico

Per quanto riguarda i rapporti con il pubblico, il dipendente, nello svolgimento della propria attività, “risponde alle varie comunicazioni degli utenti senza ritardo e comunque, nel caso di richiesta scritta, non oltre il trentesimo giorno, operando con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità”. Tra le altre cose il lavoratore pubblico non può partecipare, senza autorizzazione ad organizzazioni ed associazioni, fatta salva l’adesione a partiti politici o sindacati, e non può astenersi “dal partecipare all’adozione di decisioni od attività”, se non con comunicazione scritta al proprio dirigente.

Lavoro agile

Il dipendente che svolge la prestazione lavorativa da remoto garantisce la qualità e l’efficienza del lavoro assegnatogli dal responsabile nel rispetto degli obiettivi prestabiliti. Nello svolgimento da remoto delle attività assegnate, il dipendente assicura una corretta gestione dei dati personali trattati adottando ogni comportamento idoneo a garantire l’integrità e la corretta conservazione delle informazioni e dei documenti, astenendosi dalla divulgazione indebita.

