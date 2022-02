Disagi questa mattina in corso Benedetto Croce dove, per cause in corso di accertamento, si è rotta una condotta idrica e la strada si è allagata. Sul posto la polizia locale che ha interdetto il transito in corso Benedetto Croce ad angolo con largo Ciaia e su via Re David ad angolo con via Capruzzi. La polizia locale nel frattempo consiglia di seguire percorsi alternativi. Enormi i disagi che si stanno verificando, alcuni commercianti non riescono a raggiungere le loro attività: ci sono allagamenti consistenti in diversi punti della zona, anche in viale Unità di Italia.

L’Aqp informa che ci potrebbero essere abbassamenti di pressione dell’acqua nei condomini limitrofi.

