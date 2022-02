Anche a Bari domani, 18 febbraio, gli studenti delle superiori scenderanno in piazza, come avverrà in oltre 40 città italiane, per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro dopo le morti di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci.

In Puglia, l’Unione degli Studenti sarà predente a Bari, con un presidio davanti all’ufficio scolastico regionale dalle 10, a San Pasquale. Nel pomeriggio seguirà un sit-in in piazza a Foggia. Gli studenti erano già scesi in piazza lo scorso 28 gennaio, subendo violente cariche della polizia a Torino, Milano e Napoli.

Foto di repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.