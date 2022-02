Vigilia di Bari-Campobasso affidata alle parole di Gianvito Misuraca, il centrocampista palermitano loda la società e la squadra per il lavoro svolto finora. La 28esima giornata del girone C di Serie C vede i biancorossi ospitare un Campobasso forte della vittoria contro il Monopoli. All’andata, in casa dei molisani, finì 3-1 per gli uomini di Michele Mignani con le reti di Terranova, Antenucci e Cheddira.

“Contentissimo di essere qui – sorride Misuraca – non ci speravo più, poi negli ultimi minuti di mercato si è sbloccato tutto”. Il centrocampista ex Pordenone è stato uno dei colpi del mercato di gennaio. Voluto dalla società viste le partenze di altri colleghi di reparto e sfruttato finora dal mister in alcuni scampoli di partita.

“Quest’anno ho giocato poco perché sono stato male fisicamente – spiega Misuraca – ho avuto la possibilità di curarmi ed ero pronto a rientrare. Sono venuto qui mettendomi a totale disposizione del Bari”. Il 31enne si racconta un po’ durante la conferenza stampa, sottolineando di non voler rivangare il passato, ma di essere concentrato sul presente e sul futuro dei biancorossi.

“Ho scelto Bari perché volevo rimettermi in gioco – spiega il centrocampista – rifiutare una piazza come questa è difficile. Ho vissuto quasi un sogno poter arrivare qui e sono concentrato sull’obiettivo finale”. Richiesto un parere sull’imminente incontro con il Campobasso, il centrocampista non ha dubbi e si accoda ai pareri di tutto il gruppo squadra. “Ci stiamo preparando al meglio come sempre – sottolinea Misuraca – dobbiamo essere pronti. Siamo il Bari e siamo la capolista, le nostre qualità ci porteranno al risultato”.

Appuntamento con Bari-Campobasso fissato per sabato 19 febbraio. Calcio d’inizio fra le mura amiche del San Nicola previsto per le ore 17:30.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.