Murales, il negozio di abbigliamento naturale e “alternativo” da 40 anni a Bari, lascia la città per spostarsi a Monopoli. Ad annunciarlo la proprietaria del negozio con un post sulla pagina Facebook ufficiale in cui ha ricordato ai propri clienti che questo sarà l’ultimo mese nel capoluogo pugliese.

“Ebbene si – scrive – si chiude in questo mese. Una lunga storia, di ben 40 anni che ci ha visto cambiare tre sedi, ognuna con la sua storia. Sbarchiamo a Monopoli, nel centro storico, una nuova avventura avrà inizio” – ha concluso. Tanti i messaggi dei clienti e amici affezionati che non hanno esitato a ricordare i momenti passati al negozio, sempre ricco di colori, sfumature, odori e storie d’Oriente, che hanno ispirato Francesca, meglio conosciuta come Ghiga, che (racconta lei stessa sul sito), ha “appeso la sua laurea in medicina al chiodo per seguire la sua passione per i viaggi”. E’ proprio da questa passione che è nato Murales, oggi (e ancora per poco) situato in via Principe Amedeo.

“Hai fatto la storia, sei un punto di riferimento per tanti cuori ribelli – scrive una ragazza – sei una persona meravigliosa e quella energia la porterai in questo nuovo viaggio. Ti seguiremo ovunque. Inizia una nuova fantastica avventura” – ha concluso. “Verremo a Monopoli allora – ha scritto un’altra – conservo ancora dei bellissimi vestitini comprati vent’anni fa”. “Un pezzo di vita – ha scritto un’altra cliente – insieme nostalgia, ma anche contentezza per te, se sei contenta” – ha concluso rivolgendosi alla proprietaria. “Un negozio che ha fatto la storia nell’ambiente alternativo, lo ricordo dall’epoca del liceo – ha scritto un’altra – con le amiche andavano in via Re David a comprare i pantaloni a zampa di velluto” – ha concluso.

