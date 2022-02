Incidente stradale nel pomeriggio sulla statale 100, all’altezza centro commerciale Ikea. Per cause ancora in corso di accertamento un camion si è scontrato con un’auto. Non è ancora chiaro se ci siano dei feriti. L’incidente ha creato rallentamenti e code all’ingresso in città.

Si consiglia, per chi è diretto verso il centro città, di imboccare l’uscita per Triggiano e procedere in direzione via Fanelli.

