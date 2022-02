I lavori per un tratto del waterfront di Torre a Mare sono ultimati e ne dà notizia oggi con una diretta Facebook il sindaco di Bari Antonio Decaro. “Ce l’abbiamo fatta, i lavori sul waterfront di Torre a Mare sono ultimati e stiamo facendo l’ultimo sopralluogo”, spiega mentre gli operai provvedono all’infilaggio dei cavi e al montaggio dei pali per la pubblica illuminazione.

“Inauguriamo quindi domenica mattina alle 12”, dice il sindaco invitando tutti a partecipare all’evento e sorridendo parla con il parroco Don Fabio assicurando che dopo la messa ci sarà inaugurazione con relativa benedizione del nuovo tratto. “Ci è voluto tanto tempo ma alla fine ce l’abbiamo fatta. E’ soltanto un tratto per ora, perché per gli altri tratti stiamo aspettando autorizzazioni”.

A completamento dei lavori la zona riqualificata “andrà da Lido Azzurro fino a piazza Fontana Nuova”. Nel frattempo assicura il sindaco, vanno avanti i lavori per gli altri tratti. “Per Santo Spirito il progetto sta finalmente per andare in gara. Stiamo progettando tratto di San Cataldo vicino la Fiera del Levante, anche quello diventerà pedonale. Abbiamo iniziato il progetto che collegherà Pane e Pomodoro con Torre Quetta. Poi la risistemazione dei muretti di San Giorgio e la pista ciclabile di Palese. Tra qualche anno tutti i 42 km di costa barese saranno riqualificati. Abbiamo le risorse da tanto tempo e piano piano stiamo cercando di reperire tutte le autorizzazioni. Questo tratto – conclude il sindaco – anche se piccolo ha una valenza simbolica per questo quartiere”.

