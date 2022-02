Disagi nel rione Carrassi ma anche in altri quartieri come Murat, San Nicola, Madonnella, Libertà, zona sud Picone e San Pasquale dove, a causa della rottura della condotta idrica ieri mattina, l’Aqp ha dovuto ridurre la pressione dell’acqua. Rubinetti a secco in numerosi condomini, anche dotati di autoclave. Disagi soprattutto per chi abita ai piani più alti.

La speranza delle famiglie ora è che la pressione venga ripristinata al più presto. Perché si stanno creando problemi soprattutto in presenza di bambini piccoli e anziani.

I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno lavorando ininterrottamente per consentire la regolare funzionalità della condotta. Il ripristino del regolare servizio avverrà nella serata odierna.

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese ha predisposto la fornitura integrativa di acqua mediante n.4 autobotti, così dislocate: Largo Ciaia, Chiesa Russa, piazza Madonnella e piazza Risorgimento

Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Scuola chiusa

A causa della mancanza di acqua alcune classi del convitto Cirillo non sono entrate. “Si avvisano gli alunni, le famiglie e il personale che al momento l’erogazione dell’acqua non è stata regolarmente ripristinata, a causa dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da Acquedotto Pugliese per riparare la rottura della grande condotta d’acqua in Corso Benedetto Croce – si legge nella circolare – Pertanto, si invitano i genitori/esercenti responsabilità genitoriale, gli alunni e il personale a controllare le comunicazioni pubblicate sul registro elettronico e sul sito anche nella prima mattinata di domani, al fine di verificare la possibilità di svolgere le attività didattiche ed educative in condizioni igienico-sanitarie adeguate”. Sono usciti prima anche i bambini della scuola materna ed elementare del Balilla a Madonnella.

