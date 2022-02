A partire da lunedì 21 febbraio, nel campus universitario, su iniziativa del Politecnico di Bari, sarà nuovamente attivo in presenza il servizio di Counseling Psicologico. Obiettivo, supportare gli studenti nel percorso di studi, ma anche i lavoratori del Poliba.

Dallo stress dettato dalla vita universitaria che per alcuni può essere fonte di malessere con riflessi nella qualità della vita, all’ansia per gli esami, il timore per il futuro, il confronto con colleghi e professori che possono portare a sperimentare sentimenti di confusione, di inefficacia. Sono solo alcune delle motivazioni che hanno spinto il Politecnico a riattivare il servizio in presenza nel tentativo di rispondere alle esigenze della comunità universitaria del Poliba attraverso uno spazio di ascolto e confronto con esperti professionisti, psicologi e psicoterapeutici.

In particolare il servizio riguarderà ambiti quali la gestione dello stress nel contesto universitario, la promozione del coping efficace e il sostegno alla fragilità emotiva attraverso un ciclo di colloqui individuali, un percorso clinico comprendente un ciclo di incontri per intervento focale psicoterapeutico su problematiche più o meno durature di tipo ansioso, depressivo, conflitti interni sulla definizione di sé e identità e ancora training su organizzazione e pianificazione dello studio, gestione strategica del tempo, problem solving, stile comunicativo efficace, motivazione allo studio.

Particolare pubblico di riferimento saranno quegli studenti che sperimentano un personale disagio correlato a transizioni, interruzioni, blocchi, ritardi nel perseguimento degli obiettivi di studio. Inoltre, per utenti con Disturbi Specifici Dell’Apprendimento (DSA) certificato, su specifica richiesta, sarà attivo un percorso di sostegno dedicato che comprende anche indicazioni di orientamento in entrata, itinere e in uscita, nel raccordo con altri servizi e figure di Ateneo, e indicazioni pratiche circa la disponibilità di servizi e strutture territoriali dedicate alle problematiche di DSA.

Il servizio di Counseling Psicologico del Poliba è totalmente gratuito e garantirà la massima tutela della privacy e il rispetto dei principi di deontologia professionale dell’Ordine degli Psicologi. Per accedere al servizio sono previste più modalità: attraverso il format di prenotazione: http://www.poliba.it/it/didattica/prenotazione-servizio-di-counseling-psicologico- poliba ; direttamente, recandosi presso la sede del servizio di Counseling, sita

al piano terra del plesso “Luigi Salvatore” nel Campus Universitario, durante gli orari di apertura: lunedì, dalle ore 15.00-17.00 e venerdì, dalle ore 10:30- 12:30, mentre per utenti con Disturbi Specifici dell’;Apprendimento (DSA), lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12:00; attraverso mail: consulenzapsicologica@poliba.it; telefono, 080 5963049 (attivo negli orari di apertura al pubblico).

