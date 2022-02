Madonnella, Murat-San Nicola, Carrassi, Libertà, San Pasquale, zona sud di Picone. Questi quartieri di Bari sono stati a secco per circa 24 ore, dopo la rottura di una grande condotta idrica del diametro di 600mm, in corso Benedetto Croce, all’altezza dell’incrocio di largo Ciaia.

I lavori di Aqp consentiranno il ripristino regolare nella serata odierna con la sostituzione di un tratto della condotta. Ma già intorno alle 14 in alcune aree è ripreso lentamente il flusso.

Fin dalle prime ore del mattino, al fine di limitare gli eventuali disservizi, è stata predisposta la fornitura integrativa di acqua con 4 autobotti. Nei bar di metà capoluogo pugliese è stato difficoltoso perfino prendere il caffè, a causa dello stop all’erogazione d’acqua.

Mentre in tanti hanno atteso pazientemente il proprio turno per riempire bottiglie e contenitori in modo da garantirsi una piccola scorta. Immancabili anche gli umarell, passanti e anziani curiosi, in largo Ciaia dove con escavatori e decine di operai sono state eseguite manovre eccezionali che hanno comportato una riduzione della pressione.

Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

