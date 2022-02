Il personale della Guardia Costiera di Monopoli, a seguito di attività di pattugliamento del litorale, ha individuato nella giornata di ieri una pala meccanica intenta a movimentare il manto sabbioso in località Capitolo/Losciale di Monopoli, a ridosso delle dune naturali.

Accertamenti tempestivi hanno permesso di individuare e sanzionare il committente dell’attività illecita ai sensi dell’articolo 1164 comma 1 del Codice della Navigazione (…punisce, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 € a 3.098 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo.)

A riguardo, si precisa che la suddetta attività è consentita, con rigide prescrizioni, a partire dall’ 1 marzo secondo quanto disciplinato nella Parte V (preparazione e sistemazione delle spiagge) delle “Linee guida regionali per la manutenzione stagionale delle spiagge” al fine di tutelare l’habitat della fauna che popola le coste pugliesi ed, in particolare, in questo periodo, detta anche precise indicazioni al fine di non pregiudicare la nidificazione dell’uccello Fratino (Charadrius alexandrinus). Nello specifico, è stabilito che tali interventi, quando consentiti, devono essere effettuati con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi.

La vigilanza sulla puntuale e corretta applicazione delle vigenti norme ambientali risulta essere uno dei primari obiettivi del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera che, dato l’approssimarsi dell’imminente stagione stiva, ha incrementato i controlli ed il pattugliamento del litorale.

