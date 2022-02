Furti d’auto. A Bari continuano i racconti dei cittadini funestati dai ladri, questa volta nella parte nuova del quartiere Poggiofranco. Quella che in molti chiamano la zona x, simbolo della modernità, rischia di diventare una zona di confine, al buio e senza sicurezza.

“Vorrei si ponesse più attenzione sul problema dei continui furti di automobili o di pezzi di esse dal parcheggio di Poggiofranco nuova – scrive un dipendente di uno dei ristoranti nei paraggi -. Sono anni che la zona é completamente al buio dal tramonto all’alba”.

“I ladri si appostano e sanno perfettamente i nostri orari e gli orari in cui si potrà rubare senza problemi nonostante il continuo via vai di gente. Solo nell’ultimo mese, a due di noi hanno rubato prima dei pezzi di ricambio e dopo pochi giorni le stesse auto. É assurdo che non venga fatto nulla per rendere la zona più sicura. Non ci sono luci, non ci sono telecamere, é diventata la patria dei pezzi di ricambio quando va bene e delle auto intere nei peggiore dei casi”.

Quali sono le aree urbane e metropolitane d’Italia dove vengono denunciati più furti di automobili? Secondo il consuntivo del 2021 LoJack, su dati del Ministero dell’Interno, le provincie sul “podio” sono Barletta Andria Trani (Bat, in prima posizione); a seguire Napoli e Bari. Roma si attesta in sesta posizione.

