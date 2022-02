Rintracciato e catturato il pitbull che nella zona di Parco dei Principi, nel rione San Paolo ha aggredito un ciclista e una bambina questa mattina. La polizia locale, veterinari e guardie zoofile sono sul posto e hanno preso il cane. È stato trovato sulla vecchia provinciale Modugno-Aeroporto, accalappiato dalla Asl e ricoverato in struttura sanitaria per gli accertamenti di rito. Il cane ha il microchip che permetterà di risalire ai proprietari.

L’aggressione questa mattina: la piccola di 5 anni stava entrando in auto con la madre quando è stata attaccata da dietro dal pitbull. E’ stata trasportata al Policlinico in codice rosso per le ferite riportate. Al momento dell’aggressione erano presenti degli operai che hanno aiutato la mamma e la piccola. Il cane ha aggredito anche un ciclista, procurandogli dei graffi .

Sui social i residenti hanno lanciato messaggi di allerta. “I vigili – scrivono sui social di quartiere – stanno cercando un pitbull di colore beige/marrone che questa mattina ha attaccato una bambina ed è poi scappato per le campagne della lama. Fate attenzione è molto aggressivo ! Chi lo dovesse vedere contatti subito le autorità”.

Diversi i commenti sui social. “Mio figlio – racconta una residente – è stato azzannato la scorsa estate da un Pitbull più o meno da quelle parti e la descrizione è la stessa. Noi non siamo riusciti a risalire al proprietario e il cane scappò nelle campagne. Mio figlio riportò ferite alle gambe e alle braccia. Questo cane va assolutamente preso e messo in sicurezza”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.