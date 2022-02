Intorno alle 14, a Bari si è verificato un incidente tra un’auto e un bus delle Fal che secondo il racconto dei passanti si sarebbero scontrati (per cause in corso di accertamento) e sono rimasti a bordo strada in attesa dei soccorsi. Si segnalano rallentamenti quindi in via Tatarella, sullo svincolo per Foggia. Sul posto gli operatori del 118, non ci sarebbero feriti gravi.

