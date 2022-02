Questa mattina a Bari, i volontari di Retake insieme a tante famiglie si sono attivati alla “caccia” di tappi di plastica sulla spiaggia di Torre Quetta. Essendo composti da Polietilene (PE) o di Polietilene ad alta densità (HDPE), i tappi risultano infatti molto inquinanti, ma allo stesso tempo estremamente resistenti, rendendoli ideali dal punto di vista del riciclo.

“Colpo d’occhio incredibile oggi – raccontano i volontari – grazie a tutti per la raccolta record, ai bambini, ai tanti volontari ad Amiu Puglia per il ritiro tempestivo, ad Ester per la lezione sull’accoppiamento dei fratini. Grazie davvero a questa bellissima prova di cittadinanza attiva”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.