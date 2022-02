Seconda sconfitta casalinga in questo 2022 per il Bari, 2-3 contro il Campobasso, e adesso il Catanzaro è lontano solo 4 punti. Nella 28esima giornata del girone C di Serie C, i biancorossi si sono mosrtati quasi mai in partita e puniti dalla tripletta di Liguori. Le due reti del Bari arrivano grazie ad un’autogol di Dalmazzi e ad un tap-in di D’Errico. Tanti errori sia in fase offensiva che difensiva, ecco il racconto del match.

Il Bari torna al San Nicola dopo la vittoria sofferta contro la Turris di martedì scorso. Davanti a 8090 spettatori, 626 ospiti, va in scena la 28esima giornata del girone C di Serie C. Da sottolineare il ritorno allo stadio dei gruppi organizzati, merito anche dell’allentamento delle restrizioni anti covid. Gli uomini di Michele Mignani cercano di bissare la vittoria della scorsa giornata, mentre il Campobasso è alla ricerca di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Inizio scoppiettante per questo match, le squadre si affrontano a viso aperto e cercano di sbloccare il risultato sin da subito. I biancorossi cercano di pressare alto, mettendo in difficoltà la difesa molisana.

Al 22′ però la sblocca il Campobasso, gli uomini di Mirko Cudini passano in vantaggio grazie ad un tiro-cross di Liguori che batte l’estremo difensore biancorosso. Non esente da colpe Frattali. Gli uomini di Mignani cercano di trovare subito il pari, ma gli avversari si difendono bene e aggrediscono altrettanto bene.

Bari poco preciso, diversi errori sia in fase offensiva che difensiva e tanto nervosismo dopo il gol subito. Il Campobasso non si accontenta del minimo vantaggio e in un paio di occasioni impensierisce la difesa biancorossa. Dopo tre minuti di recupero finisce la prima frazione di gioco con il risultato di 0-1 per il Campobasso.

Dopo 4 minuti dall’inizio del secondo tempo, il Bari commette l’ennesimo errore difensivo, Celiento regala il pallone a Liguori che per la seconda volta batte Frattali. I biancorossi sprecano anche un’occasione per rientrare in partita, al 53′ Antenucci serve Cheddira che manca il tap-in vincente.

I padroni di casa sembrano non essere scesi in campo e il Campobasso ne approfitta siglando il terzo gol al 68′ sempre con Liguori. L’esterno molisano, entrato al 18′ del primo tempo, sigla una tripletta che non dimenticherà mai. La fortuna sorride un po’ al Bari che al 73′ riduce il distacco grazie all’autorete di Dalmazzi che devìa un cross di Botta, 1-3 in questo momento.

Il Bari dopo l’autorete sembra essersi riacceso e al 79′, D’Errico segna il gol del 2-3. Antenucci chiama al miracolo l’estremo difensore rossoblu ma sulla respinta D’Errico non sbaglia.

Il Campobasso va vicinissimo al quarto gol al minuto 83 con Rossetti che da solo davanti a Frattali, si fa ipnotizzare e manca l’appuntamento con la rete. Al 41′ il Bari spreca due volte l’occasione per pareggiare il match, Raccichini riesce a salvare porta e risultato.

Dopo 5 minuti di recupero termina il match con la vittoria del Campobasso per 3-2. Prestazione da dimenticare per il Bari, mai in partita e colpevole di numerosi errori sia in attacco che in difesa.

Biancorossi fermi a quota 55 punti e a sole 4 lunghezze dal Catanzaro, vittorioso oggi per 1-0 in casa del Taranto. Prossimo appuntamento del Bari fissato per martedì 22 contro il Picerno. Calcio d’inizio al San Nicola previsto per le ore 21.

