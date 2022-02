Addio a Loredana Olivieri, segretaria confederale della Camera del Lavoro di Foggia. Tanti i messaggi di cordoglio. “La Cgil Puglia – si legge in una nota – esprime profondo cordoglio per la scomparsa della compagna Loredana Olivieri, Segretaria confederale della Camera del Lavoro di Foggia. Dotata di uno straordinario senso di appartenenza e partecipazione alla vita della nostra organizzazione, mancherà il suo contagioso spirito propositivo. Ci stringiamo ai suoi cari cui va l’abbraccio di tutte le compagne e i compagni della Cgil pugliese”.

Oggi nella sala convegni Formedil, l’Anpi di Foggia ha dedicato l’apertura del 15esimo Congresso Provinciale a Loredana Olivieri. “Dando così – si legge in una nota di Michele Galante, presidente provinciale ANPI Foggia – il nostro commosso addio a una donna che ha vissuto l’impegno politico e sindacale con grande dedizione e passione come dirigente CGIL e tesserata ANPI. Voglio ricordarla come una persona dai saldi sentimenti antifascisti, che si è battuta con intelligenza e vigore per la parità di genere e i diritti dei lavoratori. Avrebbe dovuto partecipare come delegata al nostro e al suo Congresso. Il Comitato Provinciale ANPI Foggia e tutte le sezioni di Capitanata si raccolgono attorno al dolore dei suoi familiari, di tutte le persone che ne hanno apprezzato e condiviso le lotte sindacali nelle file della Cgil. Con Loredana Olivieri, perdiamo una donna profondamente e autenticamente legata ai valori della democrazia, della partecipazione attiva e dell’impegno sociale sempre al fianco degli ultimi”.

