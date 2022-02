Sono iniziati i lavori di riqualificazione nel centro sportivo universitario (Cus), che diventerà totalmente accessibile a disabili e non vedenti. La cooperativa barese Zerobarriere, sta seguendo passo dopo passo le operazioni in alcuni spazi sul mare, in seguito allo studio dell’ufficio tecnico dell’Università degli studi di Bari.

Le rampe hanno una pendenza del 5%, in metallo, e saranno assemblate con corrimano e passaruota. “Abbiamo effettuato il primo sopralluogo per verificare di persona i materiali e la loro corretta posa in opera. Avanti così”, il messaggio di Zerobarriere.

