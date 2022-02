I portici di corso Italia trasformati in rifugio di senzatetto e in bagni pubblici. I residenti sono stremati e da mesi ormai chiedono un intervento da parte del Comune per ripristinare il decoro.

“Ma nessuno ci ascolta – denuncia Luigi Cipriani del Movimento Riprendiamoci il futuro – ed è proprio per il grave degrado su corso Italia, considerato il totale silenzio, che la settimana prossima depositerò un esposto nei confronti del sindaco, con allegata petizione e altro materiale, presso la procura. Non è possibile che questo sindaco e questa amministrazione restino in silenzio di fronte a tante proteste dei cittadini”. Sono oltre 300 le firme raccolte in una petizione inviata anche al ministro Luciana Lamorgese.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.