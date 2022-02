Il comando della Polizia Locale di Bari continua nei controlli e le verifiche sul territorio della città di Bari propedeutici alla repressione del fenomeno della contraffazione.

In particolare, nei giorni scorsi, sono stati eseguiti nuovi controlli in una media struttura commerciale nel quartiere di San Pasquale finalizzati al contrasto della commercializzazione di prodotti elettrici ed elettrodomestici non conformi alla vigente normativa CE nonché pericolosi per la salute pubblica.

Nell’occasione è stato deferito all’Autorità giudiziaria un commerciante dedito ad importare e a porre in vendita la merce illegale. A seguito di processo penale rischia una condanna detentiva da 6 mesi ad 1 anno e la comminazione di un’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Sequestrata la merce per la confisca: in particolare prese e ciabatte elettriche. Il materiale era posto in vendita negli spazi preposti ed era destinato all’acquisto e all’utilizzo degli ignari acquirenti/consumatori.

L’attività di osservazione statica e dinamica è stata svolta anche in abiti civili con l’ausilio di veicoli civetta.L’autorità giudiziaria ha già convalidato il sequestro eseguito e condiviso l’ipotesi di reato formulata .

